2020/12/16 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتياح خليجي أزاء التطورات وسط رغبة دولية في توسيع التعاون مع بغداد مباحثات جديدة بشأن المياه والإقتصاد ومقترح لإلغاء التأشيرة بين العراق وتركيا بغداد – قصي منذر انقرة – صلاح الربيعي طرحت بغداد على انقرة ، فكرة العودة لاتفاق عام 2009 ودخول العراقيين الى تركيا دون تأشيرة، وسط اتفاق على عقد قمة اقتصادية في العراق […]

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