2020/12/16 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يناقش مع وفد المجمع الفقهي إتفاق تقاسم الأوقاف بغداد – الزمان ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح مع وفد المجمع الفقهي العراقي وعدد من رجال الدين ، اتفاق تقاسم الاوقاف الدينية ، مشددين على ضرورة تبني اسس التآخي وترسيخ اسس التعايش السلمي في هذه القضية.وقال بيان تلقته (الزمان) ان (اللقاء ناقش دور علماء الدين […]

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