القبض على مشتبه به بحادثة قتل الدكتور الميساني أحمد الشريفي

2020/12/16 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن القوات الأمنية القت القبض على مشتبه به بحادثة مقتل الدكتور الميساني، أحمد الشريفي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية القت القبض على صيدلاني، مشتبه به، في حادثة اغتيال الدكتور أحمد الشريفي".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المشتبه به قام بتهديد الدكتور المغدور في وقت سابق، وقام الاخير برفع دعوى قضائية ضده".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الاربعاء 16 كانون الأول 2020، بمقتل أستاذ جامعي في ميسان.

وقال ان "مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم الدكتور أحمد الشريفي معاون عميد كلية المنارة للعلوم الطبية وسط ميسان" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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