2020/12/16 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدَسة عن قيام إحدى الفرق الصحية في مركز العوز المناعي بزيارة ميدانية الى هيئة مشروع مصفى كربلاء وإجراء فحص HIV ( العوز المناعي ) للوافدين الأجانب العاملين فيه .وقال مدير المركز ، مؤيد فاضل نعمة إن تفعيل إجراءات فحص الوافدين من العمالة الأجنبية ،وإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة ، تسير وفق ما مُخطط لها وحسب السياقات المعمُول بها ضمن واجبات مركزنا ، إستنادا لكتاب دائرة الصحة العامة في الوزارة ذي العدد 288 في الرابع والعشرين من نيسان للعام 2016 "، مُبيناً ، إننا " نقوم بإجراء فحص HIV ( العوز المناعي ) للعمال الأجانب العاملين في المصفى ، وبقية الشركات الأجنبية ، حال دخولهم للعمل في المحافظة بعد حصولهم على سمات الدخول للعراق ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تجري فحوصات للعمالة الاجنبية للتأكد خلوهم من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تجري فحوصات للعمالة الاجنبية للتأكد خلوهم من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).