الدولار الأمريكي يهبط أمام العملات الرئيسية بعد بيانات اقتصادية

2020/12/16 | 21:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبط الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب بيانات اقتصادية، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

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