إنييستا يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بعد خضوعه لعمل جراحي

أعلن الإسباني أندريس إنييستا، نجم نادي فيسيل كوبي الياباني حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، اليوم الأربعاء، عن خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليمنى.

ونشر النجم الإسباني البالغ 36 عاما صورة له في المشفى بعد العملية، وأرفقها بالقول: “العملية كانت ناجحة، وأشعر أنني بحالة جيدة جدا.



سأبذل قصارى جهدي للتعافي بسرعة والعودة بأسرع وقت ممكن إلى الملاعب”.

كما شكر إنييستا ناديه الياباني، والطبيب رامون كوجات الذي أجرى له العمل الجراحي وفريقه الطبي، وكل من وجه له كلمات وتمنيات طيبة.

وتعرض إنييستا للإصابة، خلال مباراة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام شنجغهاي الصيني، كما شارك لبضع دقائق أمام سوون سامسونغ الكوري الجنوبي في ربع النهائي، ولم يستطع إكمال اللقاء لشعوره بانزعاج عضلي، أدى في النهاية إلى العملية الجراحية.

من جهته، أعلن نادي فيسيل كوبي في بيان رسمي دعمه الكامل لنجمه الإسباني متمنيا له الشفاء العاجل.

وأضاف البيان أن إنييستا سيحتاج إلى 4 أشهر لكي يشفى تماما من آثار العمل الجراحي.

