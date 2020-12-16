2020/12/16 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الآونة الاخيرة، ظهور ملف جديد،

يزيد من تعقيد المشهد بين اقليم كردستان

والعاصمة الاتحادية، فقد اثار عدد من

السياسيين قضية منح الاقليم للآلاف من

افراد 3 بلدان، الجنسية العراقية، دون

علم بغداد.

ووف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح الجنسية العراقية لأكراد من 3 بلدان يعود للواجهة.. ’’عددهم لا يقل عن 300 ألف’’) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح الجنسية العراقية لأكراد من 3 بلدان يعود للواجهة.. ’’عددهم لا يقل عن 300 ألف’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).