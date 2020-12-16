استشهاد نجل نائب نقيب الصحفيين العراقيين في كركوك

2020/12/16 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الصحفيين العراقيين نجل نائب

نقيب الصحفيين الذي لقي مصرعه صباح

اليوم بحادث انقلاب عجلة اثناء تأدية

الواجب ضمن قاطع عمليات كركوك ( شرطة

اتحادية )

وقالت النقابة في بيان لها اليوم حصلت

وكالة نون

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