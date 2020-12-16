وزير النقل: أخترنا {دايو} ونأمل تصويت مجلس الوزراء عليها الأسبوع المقبل

2020/12/16 | 21:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل ناصر الشبلي

ميناء الفاو يمثل مستقبل الأجيال المقبلة

جميع المراحل التي مر بها ميناء الفاو في السنوات السابقة لا تؤهلنا القول بوجود ميناء

قرار 63 لمجلس الوزراء يؤهل شركة دايو للعمل بميناء الفاو

موقع ميناء الفاو استراتيجي ولا يؤثر على أي ميناء اخر

شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو

نأمل في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التصويت على منح الصلاحية للتوقيع مع دايو

الوزارة أصرت على عمق 19 متراً لأنها تساعد في دخول أكبر البواخر للميناء

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