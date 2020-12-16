2020/12/16 | 21:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أسفرت قرعة ملحق دوري ابطال آسيا عن مواجهة متوازنة تقريباً بين الزوراء و الوحدة السعودي على ارض الفريق السعودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملحق دوري أبطال آسيا.. قرعة متوازنة للزوراء وصعبة على الجوية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملحق دوري أبطال آسيا.. قرعة متوازنة للزوراء وصعبة على الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).