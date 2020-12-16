عمليات بغداد تنفي إسقاط طائرة مسيرة فوق السفارة الأميركية

2020/12/16 | 21:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت قيادة عمليات بغداد بياناً بعد تداول أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة عراقية عبر التقنيات الموجودة في مبنى السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء. وذكر بيان للقيادة تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أنه “لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع …

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