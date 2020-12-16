مرور 250 سنة على ولادة الموسيقار لودفيج فان بيتهوفن - عادل حبه

2020/12/16 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه مرور 250 سنة على ولادة الموسيقار لودفيج فان بيتهوفنترجمة وإعداد عادل حبه لودفيج فان بيتهوفن 1770-1827ولد الموسيقارلودفيج فان بيتهوفن ( Ludwig van Beethoven) في السابع عشر من كانون الأول عام 1770 وتوفي في السادس والعشرن من آذار عام 1827.



كان ملحناً وموسيقاراً وعازف بيانو ألماني، وهوَ أحدُ الشخصيّات البارزة في الحقبة الكلاسيكيّة التي تَسبِق الرومانسيّة؛ ويُعتَبرُ من أعظَم عباق ......





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