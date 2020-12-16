التاريخانية من هيجل إلى ماركس وانجلس/المادية التاريخية 1 - حنضوري حميد

2020/12/16 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنضوري_حميد اكتملت فلسفة التاريخ المثالية مع صدور كتاب العقل في التاريخ - محاضرات في فلسفة التاريخ للفيلسوف الألماني هيجل، حيث حاجج هيجل كثيرا على كون التاريخ البشري تتخلله عقلانية غائية، تتحكم في مسار أحداثه وشخوصه، فليس التاريخ من وجهة نظره، سوى تجسيد للروح المطلقة؛ أي تجسيدا للعقل الكلي والمعقولية الشمولية؛ إذ ليس هناك مجال للصدفة في التاريخ ولا دور لإرادات الأفراد سوى العمل وفق معقولية الروح المطلقة/روح ا ......





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