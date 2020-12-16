عمليات بغداد توضح بشأن اسقاط طائرة مسيرة بواسطة دفاعات السفارة الاميركية

2020/12/16 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة لها، بنيران منظومة دفاع السفارة الاميركية وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها، اليوم (16 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه "لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية".

وأكدت، أن "الخبر عار عن الصحة"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده سقوط طائرة عسكرية تابعة لعمليات بغداد قرب السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء.

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