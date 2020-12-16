لاهور شيخ جنكي يهاجم حكومة الاقليم.. يجب ​تسليم الملف النفطي الفاشل الى بغداد

2020/12/16 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، الاربعاء، ان على حكومة اقليم كوردستان تحمل المسؤولية وتسليم الملف النفطي "الفاشل" للأقليم الى بغداد، كي توفر الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم المالية.

وذكر المكتب الإعلامي لـ"شيخ جنكي" في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (16 كانون الاول 2020)، انه "زرنا اليوم الاربعاء، مدينتي دربنديخان وكفري، لتفقد ذوي واهالي الضحايا الذين استشهدوا خلال التظاهرات وقدمنا التعازي والمواساة لعوائل وذوي المناضلين من الشهداء".

واضاف، ان "على حكومة إقليم كوردستان تحمل المسؤولية وان تكون على قدر المستوى في حل المشاكل، وتوفير العيش الرغيد والمستحقات للمواطنين".

واوضح، "يجب تسليم الملف النفطي الفاشل للإقليم، الى بغداد كي الحكومة الاتحادية في المقابل المستحقات الإقليم المالية".

واشار الى انه "لا يمكن من الآن وصاعدا، ان يكون بيع النفط مبعثا لمعاناة مواطني الإقليم، لإنهم يستحقون العيش الآمن والرغيد، تحت مظلة الايرادات والثروات الطبيعية لوطنهم، وان لا يدفع مواطنو الاقليم ثمن العناد السياسي، وأن ينصب تفكيرنا على المصلحة العامة".

ودعا شيخ جنكي الى التكاتف من اجل وضع حد لمعاناة وعوز الجماهير و قطع الرواتب.

واضاف، أن "مفتاح حل المشاكل في بغداد، وسنستمر في جهودنا لحل المشاكل بشكل نهائي من أجل توفير العيش والأمان لمواطنينا، ومن الضروري ان نتعاون ونتكاتف جميعا لهذا الغرض، ، وان نعمل لإنهاء المشاكل والصراعات السياسية".

ا.ح

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