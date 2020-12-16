2020/12/16 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحـــداد يبحث مع الوفد الكوردستاني المفاوض آخر المستجدات لمسار المفاوضات وخارطة التفاهمات بين بغداد وأربيل.________________

إستقبل سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد مساء اليوم الأربعاء 2020/12/16 في مكتبه الرسمي ببغداد الوفـد المفاوض لحكومة أقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة السيد قوباد طالباني، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات الأخيرة لمسار المفاوضات والمباحثات وخارطة التفاهمات بين بغداد وأربيل، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها الاستحقاقات المالية لأقليم كوردستان وقانوني تمويل العجز المالي والموازنة الإتحادية لعام2021 وملف رواتب موظفي الأقليم، فيما عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب إجتماعاً موسعاً مع الوفد الكوردستاني في القاعة الدستورية وبحضور السادة رؤساء الكتل واللجان النيابية.

نائب رئيس المجلس أشاد بالجهود الوطنية للأطراف السياسية والمساعي الرامية لتهيئة الأجواء المناسبة والأرضية المشتركة لإيجاد التقارب والحلول المرضية والإرادة الحقيقية لحل الخلافات والمشاكل بين حكومتي الإتحادية والأقليم وفق الدستور، مؤكداً سيادته على أهمية إستمرار الحوارات واللقاءات بين الجانبين للوصول إلى تفاهمات مشتركة برؤية وطنية تحقق المصلحة العليا للبلاد.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقيالأربعاء 16 كانون الأول 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يلتقي الوفد الكردي ويتباحثان بشأن المفاوضات بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يلتقي الوفد الكردي ويتباحثان بشأن المفاوضات بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).