وزير النقل يعلق على تغريدة الصدر بشأن ميناء الفاو ويوضح عرضي دايو والشركة الصينية

2020/12/16 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق وزير النقل، ناصر حسين، اليوم الاربعاء (16 كانون الأول 2020)، على تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بخصوص ميناء الفاو، متحدثاً بالوقت ذاته على مضامين عمل شركة دايو في الميناء.وقال حسين، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "ميناء الفاو يمثل مستقبل الأجيال المقبلة"، مضيفا ان "جميع المراحل التي مر بها ميناء الفاو في السنوات السابقة لا تؤهلنا القول بوجود ميناء".واشار الى ان "قرار 63 لمجلس الوزراء يؤهل شركة دايو للعمل بميناء الفاو، كما ان موقع ميناء الفاو استراتيجي ولا يؤثر على أي ميناء اخر".وتابع ان "شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو".وقال ايضا "نأمل في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التصويت على منح الصلاحية للتوقيع مع دايو"، لافتا الى ان "الوزارة أصرت على عمق 19 متراً لأنه يساعد في دخول أكبر البواخر للميناء".وبين ان "ما حصل مع الشركة الصينية هو استئناس بالرأي فقط، وقد طالبنا الشركة الصينية بكتاب توثيق من الحكومة الصينية لكنها لم ترد".ومضى بالقول ان "شركة دايو ستنفذ بعض المشاريع الصغيرة بطريقة التبرع من قبلها"، مبينا ان "هناك انقساماً سياسياً ونيابياً ما بين الشركة الصينية والكورية".

وبخصوص موقف الصدر، من ملف الميناء، قال الوزير خلال حديثه، ان "تغريدة الصدر جاءت داعمة لإتمام المشروع".

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