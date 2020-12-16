الصحة: هناك عوامل قد تسمح بارتفاع إصابات كورونا مجدداً وقد نعود للحظر الجزئي أو الكلي

2020/12/16 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد مدير عام دائرة الصحة العامة، د.



رياض الحلفي، اليوم الاربعاء، وجود عوامل قد تسمح بعودة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، فيما اشار إلى احتمالات غلق المولات التجارية مرة أخرى وأي مرفق يظهر فيه عدم التزام باجراءات الوقاية.

وقال رياض الحلفي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك عوامل موجودة فعليا ومنتشرة في المجتمع قد تسمح بعودة الإرتفاع بعدد الإصابات بكورونا وقد نشهد ارتفاعاً بعدد الإصابات في الفترة القليلة المقبلة"، مبينا أن "في مقدمة الاسباب هو الاجواء الباردة ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل اكبر في الايام المقبلة وايضاً الكثير من المرافق العامة تشهد تواجد مكثفاً دون الالتزام بارتداء الكمامات".

وأضاف الحلفي، أن "قانون الصحة العامة يجيز لوزير الصحة اغلاق المولات او اي مرفق لا يلتزم باجراءات الوقاية، خاصة وان هناك حديث لاحياء حفلات اعياد الميلاد ورأس السنة".

وأشار إلى وجود "سلالة جديدة لكورونا ظهرت في بريطانيا لكن لا يعلم حتى الان هل هي اقل ام اكثر خطر من سلالة كورونا الحالية"، مبينا أن "حدوث أي تفشٍ جديد يعني العودة للحظر الجزئي أو الكلي حسب ما يفرضه الموقف الوبائي".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أصدرت اليوم الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، بياناً بشأن انخفاض أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما حذرت من إقامة حفلات أعياد الميلاد وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات بحق المخالفين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي شهد الوضع الوبائي في العراق بالتحسن تدريجيا وذلك بانخفاض عدد الاصابات والوفيات بشكل واضح، مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع عدد الفحوصات الى عشرة أضعاف عما كان عليه في شهر أيار الماضي، نتيجة الجهود الحثيثة و المستمرة التي بذلتها وزارة الصحة وجيشها الابيض الباسل، وبإمكانياتهم المحدودة ومساندة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية ".

وأضاف البيان، أن "وزارة الصحة ومن منطلق المحافظة على هذا الانجاز الذي تحقق في السيطرة على الوضع الوبائي وضمان استمرار التناقص باعداد الاصابات والوفيات لحين انحسار الوباء بشكل كامل، تهيب بالمواطنين الكرام الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي ".

وتابع البيان: "لاسيما اننا في بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي يعطي بيئة مناسبة لانتقال العدوى تجنبا لارتفاع الاصابات مرة اخرى، والاضطرار لفرض الغلق الجزئي او التام كما يحدث الان في معظم البلدان الاوروبية، نتيجة تفاقم عدد الاصابات والوفيات".

وأكمل البيان: "نؤكد على ادارات المدارس والهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد بالالتزام التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام واتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة".

وحذرت الوزارة من "إقامة حفلات اعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لاقامة مثل هذه الحفلات وستتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".

وشددت على "الفرق الصحية للتعاون مع الجهات الساندة من البلديات والقوات الامنية على ضرورة متابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات في تطبيق الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءت بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة".

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