انباء عن القاء القبض على مرتكب جريمة اغتيال معاون عميد كلية المنارة في ميسان

2020/12/16 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / ذكرت انباء محلية في محافظة ميسان عن قيام القوات الامنية في المحافظة بإلقاء القبض على مرتكب جريمة اغتيال معاون عميد كلية المنارة الاستاذ احمد الشريفي".وقام مسلحون مجهولون في وقت سابق من ،مساء اليوم الاربعاء، باغتيال الاستاذ "احمد الشريفي" وسط مدينة العمارة لاسباب مجهولة"./انتهى

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