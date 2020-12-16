تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق عن عمليات ابتزاز للاستحواذ على الفضاءات الخدمية في شارع حيفا والصالحيـة

2020/12/16 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت رئاسة مجلس النواب ، تشكيل لجنة تقصي حقائق ، تتألف من اعضاء لجان النزاهة والعمل ومؤسسات المجتمع المدني ، لمتابعة الشكاوى عن وجود عمليات ابتزاز من قبل عصابات تحاول الاستحواذ على الفضاءات الخدمية في مجمعي شارع حيفا والصالحية ./انتهى5

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