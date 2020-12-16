خطط لإعادة خط سكة حديد

2020/12/16 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل العراقية عن خطط لإعادة خط "العراق سوريا تركيا" إلى العمل، منتقدة عزوف الوزارات والمؤسسات الحكومية من التعامل مع السكك في نقل الحمولا...

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