مجلس الأمن الوطني العراقي يبحث

2020/12/16 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحث خلالها "اعتداءً خطيراً" تعرضت له الح...

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