2020/12/16 | 21:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تصدر قرارات صارمة تتعلق بمحاسبة المعاهد ورياض الأطفال والمدارس الأهلية المخالفة للتعليمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/16 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر قرارات صارمة تتعلق بمحاسبة المعاهد ورياض الأطفال والمدارس الأهلية المخالفة للتعليمات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر قرارات صارمة تتعلق بمحاسبة المعاهد ورياض الأطفال والمدارس الأهلية المخالفة للتعليمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).