محدث.. أسعار الذهب ترتفع عند التسوية للجلسة الثانية

2020/12/16 | 21:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تداولات اليوم الأربعاء، مع هبوط الدولار، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

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