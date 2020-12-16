"بوينج" تمنح الموظفين أسهماً في 2021 بدلاً من زيادة الأجور

2020/12/16 | 21:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة بوينج خططها لإلغاء معظم الزيادات في الأجور خلال العام المقبل، مشيرةً إلى أنها ستوزع أسهماً بدلاً من ذلك في إطار سعي الشركة

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