2020/12/16 | 21:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد وزير النقل ناصر حسين، الاربعاء، ان شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو، لافتا الى ان هناك انقسام سياسي ونيابي ما بين الشركتين الصينية والكورية.

وقال حسين في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “جميع المراحل التي مر بها ميناء الفاو في السنوات السابقة لا تؤهلنا القول بوجود ميناء، لافتا الى ان موقع الميناء استراتيجي ولا يؤثر على أي ميناء اخر”.

واضاف ان “شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو، كما ان الشركة ستنفذ بعض المشاريع الصغيرة بطريقة التبرع من قبلها”.

وبين ان “الوزارة أصرت على عمق 19 متراً لأنه يساعد في دخول أكبر البواخر للميناء”.

واوضح ان “ما حصل مع الشركة الصينية هو استئناس بالرأي فقط، وقد تم مطالبة الشركة الصينية بكتاب توثيق من الحكومة الصينية لكنها لم ترد اضافة الى ان هناك انقسام سياسي ونيابي ما بين الشركتين الصينية والكورية”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).