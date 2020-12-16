الاعلام الامني: مقتل ارهابيين بعملية جوية في الانبار

2020/12/16 | 21:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ غداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، مقتل ارهابيين بعملية امنية جوية في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “وفقاً لمعلومات دقيقة، فقد اشتبكت قوة مشتركة من لواء المشاة الاول ولواء المشاة الرابع وفوج المغاوير وفوج الاستطلاع في قيادة عمليات الأنبار مع قوه محموله جوا بواسطة طائرتين مروحية جنوب الخط الدولي السريع في منطقة وادي حوران والطبعات، مع مجموعة إرهابية وقتلت اثنين منهم كما حرقت عجلة ودمرت وكرهم عليهم بالكامل”.

واضافت ان “ابطال لواء المشاة الثاني نفذت واجب بحث وتفتيش، وفقاً لمعلومات دقيقة، وعثرت على كدس للعتاد احتوى ١٦ صاروخ قاذفة BmB1 عيار ٧٣ ملم ضد الدروع وعتاد BKC عدد ٣٠٠٠ اطلاقة تالفة وعتاد ١٤.٥ملم عدد ١١١اطلاقة تالفة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً”.



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