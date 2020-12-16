حقوق الإنسان تحذر من عودة استهداف واغتيال الاساتذة الجامعيين في العراق

2020/12/16 | 21:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأربعاء، من عودة استهداف واغتيال الاساتذة الجامعيين، فيما طالبت بحمايتهم. وذكر بيان للمفوضية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من عودة مسلسل استهداف واغتيال الاساتذة الجامعيين والأكاديميين وتطالب الحكومة بحمايتهم وتشريع القوانين الحامية لهم”. وأضاف، “وأكدت المفوضية على أهمية أن تأخذ …

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