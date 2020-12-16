مجلس النواب يعتبر 25 ديسمبر من كل عام عطلة رسمية

2020/12/16 | 21:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد صوت مجلس النواب العراقي في جلسته رقم 29، اليوم الأربعاء، على عد يوم 25 ديسمبر والذي يوافق ميلاد السيد المسيح (ع.س) من كل عام عطلة رسمية في البلاد.وشهدت جلسة مجلس النواب التصويت على عدة مشاريع، واكملت اللجنة المالية النيابية مناقشة قانون تمويل الانتخابات ورفعتها للتصويت.ورفع مجلس النواب جلسته اليوم …

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