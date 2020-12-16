بيان من الجيش العراقي بعد تقارير إسقاط إحدى طائراته المسيرة بنيران أميركية

2020/12/16 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن سقوط طائرة مسيرة عراقية بنيران منظومة دفاع السفارة الأميركية في بغداد.

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