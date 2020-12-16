3 قرارات ’صارمة’ تتخذها وزارة التربية (وثيقة)

2020/12/16 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت وزارة التربية، الأربعاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات التعليمية الأهلية غير المجازة.

وقالت الوزارة في كتاب اعمام "تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الأول 2020)، "تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المؤسسات الأهلية غير المجازة"، مبينة أنه "على المعاهد الاهلية المجازة رسميا الالتزام بقرارات خلية الأزمة".

وأضاف، أن "هناك مدارس أهلية تقوم بتدريس التلاميذ والطلاب تحت مسمى دروس التقوية ضمن بناية المدارس وهذا يعتبر محالفة لنظام التعليم الاهلي رقم 5 لسنة 2013".

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