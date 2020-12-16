2020/12/16 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، مساء الأربعاء، مع الوفـد المفاوض لحكومة أقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني التطورات الأخيرة لمسار المفاوضات والمباحثات وخارطة التفاهمات بين بغداد وأربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يوصي الوفد الكردي المفاوض بإستمرار الحوارات مع بغداد للوصول إلى تفاهمات مشتركة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يوصي الوفد الكردي المفاوض بإستمرار الحوارات مع بغداد للوصول إلى تفاهمات مشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).