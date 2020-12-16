بالوثيقة.. التربية تصدر قرارات صارمة في محاسبة الرياض والمدارس الأهلية المخالفة

2020/12/16 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة التربية، قرارات صارمة تتعلق بمحاسبة المعاهد ورياض الأطفال والمدارس الأهلية المخالفة للتعليمات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا.

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