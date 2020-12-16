صالح والعبادي يؤكدان أهمية ضمان نزاهة الانتخابات المبكرة

2020/12/16 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أهمية ضمان نزاهة الانتخابات المبكرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف النصر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العبادي استقبل في مكتبه رئيس الجمهورية برهم صالح".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث مجمل الأوضاع التي يشهدها البلد وأهمية إيجاد الحلول المناسبة وفقا لخطط واستراتيجيات مدروسة لا تؤثر على المواطنين".

وأشار إلى أنه "جرت مناقشة أهمية إجراء الانتخابات المبكرة واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن نزاهتها وعدم التلاعب بنتائجها ليكون صوت الناخب معبرا حقيقيا عن إرادته".

وأكد اللقاء ضرورة تكامل الجهود والعمل المستمر لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد في مختلف القطاعات".

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