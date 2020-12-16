المواد الغذائية الأكثر فائدة لمرضى السكري

2020/12/16 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

كشفت الدكتورة ناتاليل صاموئيلنكو، الأخصائية في علم التغذية، المواد الغذائية التي تبطئ تطور النوع الثاني من مرض السكري.

ووفقا للخبيرة، يجب أن يتضمن النظام الغذائي: فاكهة كيوي وفلفل حلو وبروكلي وحمضيات وثمار.

وتضيف، ويجب تناول السبانخ والملفوف بأنواعه والأفوكادو والأطعمة الغنية بالبروتينات: كالأسماك وبياض البيض ولحم الديك الرومي والسمان والدجاج من دون جلد.



والمكسرات الغنية بالدهون المفيدة والمغنيسيوم (الجوز واللوز).

ووفقا للخبيرة، الأعراض الرئيسية لمرض السكري هي:

– جفاف الفم.

– العطش، وكثرة التبول ليلا.

– الحكة الجلدية.

– آلام في الساقين، والخدر والقشعريرة؛

-التهابات الجلد والأغشية المخاطية.

– سوء التئام الجروح.

– الوزن الزائد.

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