وزير النقل يعلق على تغريدة الصدر بشأن ميناء الفاو ويتحدث عن عرضي دايو والشركة الصينية

2020/12/16 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير النقل ناصر الشبلي ، اليوم الاربعاء (16 كانون الأول 2020)، عن معلومات تخص احالة مشروع انشاء ميناء الفاو فيما رد على تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بخصوص الميناء.وقال حسين، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "ميناء الفاو يمثل مستقبل الأجيال المقبلة"، مضيفا ان "جميع المراحل التي مر بها ميناء الفاو في السنوات السابقة لا تؤهلنا القول بوجود ميناء".واشار الى ان "قرار 63 لمجلس الوزراء يؤهل شركة دايو للعمل بميناء الفاو، كما ان موقع ميناء الفاو استراتيجي ولا يؤثر على أي ميناء اخر".وتابع ان "شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع أساسية في ميناء الفاو".وقال ايضا "نأمل في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التصويت على منح الصلاحية للتوقيع مع دايو"، لافتا الى ان "الوزارة أصرت على عمق 19 متراً لأنه يساعد في دخول أكبر البواخر للميناء وهو ما قبلت به شركة دايو".وبين ان "ما حصل مع الشركة الصينية التي قدمت عرضاً لانشاء ميناء الفاو هو استئناس بالرأي فقط، وقد طالبنا الشركة الصينية بكتاب توثيق من الحكومة الصينية يبين انها تابعة لكنها لم ترد".ومضى بالقول ان "شركة دايو ستنفذ بعض المشاريع الصغيرة بطريقة التبرع من قبلها"، مبينا ان "هناك انقساماً سياسياً ونيابياً ما بين الشركة الصينية والكورية".

وبخصوص موقف الصدر، من ملف الميناء، قال الوزير خلال حديثه، ان "تغريدة الصدر جاءت داعمة لإتمام المشروع".

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، (16 كانون الأول، 2020)، الحكومة إلى التدخل وابعاد الفساد عن مشروع الميناء الكبير، فيما هدد بالتدخل ’’على طريقته الخاصة’’ إذا لم تفعل الحكومة.وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إن "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح والجلي في مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية، لتبقى العراق معزولاً ومحتاجاً إلى غيره".واضاف: "أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت، وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فوراً، وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة اذا لم تتدخل الحكومة".

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