استعداد قطري لبناء المدارس والمستشفيات في العراق

2020/12/16 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مساء اليوم الأربعاء، مع السفير القطري خالد حمد السليطي تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة.وأكد الأعرجي / حسب بيان للمستشارية/ أن العراق يسعى الى تقوية أواصر العلاقة مع محيطه العربي والإقليمي، بما يخدم المصالح المتبادلة للدول والشعوب، معربا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات العراقية القطرية مزيدا من التطور، وفي جميع المجالات.من جهته أعرب السفير القطري عن استعداد بلاده لدعم العراق، في المجالات الاستثمارية والتنموية، ومشاريع بناء المدارس والمستشفيات، وتبادل الخبرات، وإقامة شراكة أخوية متينة، خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين./انتهى3

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