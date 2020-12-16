بتصريح متلفز ..وزير النقل : قرار 63 لمجلس الوزراء يؤهل شركة دايو للعمل بميناء الفاو

2020/12/16 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير النقل ناصر حسين البندر ان قرار 63 لمجلس الوزراء يؤهل شركة دايو للعمل بميناء الفاو .وقال البندر في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء الليلة:" ان شركة دايو ستنفذ خمسة مشاريع اساسية في ميناء الفاو ".واضاف :"نامل في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التصويت على منح الصلاحية للتوقيع مع شركة دايو الكورية , مشيرا الى ان ميناء الفاو يمثل اقتصاد الاجيال المقبلة ".وتابع :" في حال لم يصوت مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة على الميناء سنعود لعرض المشروع من جديد , مشيرا الى ان موقع ميناء الفاو استراتيجي ولا يؤثر على اي ميناء اخر ".واوضح الوزير , ان الوزارة اصرت على عمق 19 مترا لانها تسهم في دخول اكبر البواخر للميناء ".وتابع :" ان ما حصل مع الشركة الصينية هو استئناس بالراي فقط , مضيفا لقد طالبنا الشركة الصينية بكتاب توثيق من الحكومة الصينية لكنها لم ترد .وقال :"هناك انقسام سياسي ونيابي ما بين الشركة الصينية والكورية, مضيفا اتمنى ان لا يصبح ميناء الفاو منصة للمزايدات من قبل السياسيين "./انتهى2

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