الفيدرالي يثبت معدل الفائدة ويؤكد على استمرار شراء السندات

2020/12/16 | 22:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أنه سيحافظ على شراء السندات حتى يحقق الاقتصاد تقدماً ملحوظاً نحو

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