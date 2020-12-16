المدعي العام في السعودية يطالب بأقصى عقوبة ممكنة ضد لجين الهذلول

2020/12/16 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقول "غارديان" إنه لم يتضح بعد، ماذا يعني هذا التطور بالنسبة لقضية الهذلول، التي أحيلت من محكمة الجنايات إلى محكمة الإرهاب الشهر الماضي.

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