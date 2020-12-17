مجلس النواب يصوت على قانونين وقرار

2020/12/16 | 22:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة ‏والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏‏حسن الكعبي النائب الاول لرئيس ‏المجلس ‏وبحضور 169 نائباً، مساء ‏يوم الاربعاء، على قانونين وقرار نيابي وانهى قراءة مشروعي قانونين.

وفي مستهل الجلسة تلا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي رسالة من رئيس الجمهورية طالب فيها باعتبار يوم 25/12/2020 من كل عام عطلة رسمية لجميع العراقيين بمناسبة اعياد ميلاد السيد المسيح (ع) بناء على رسالة ارسلت الى رئيس الجمهورية من البطريرك لويس ساكو.

بعدها صوت المجلس على قرار باعتبار يوم 25 كانون الاول عطلة رسمية لجميع العراقيين بمناسبة اعياد ميلاد السيد المسيح (ع).

وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 و2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لمواكبة التغيرات التي تطرأ على عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) كون العراق عضوا فيها.

وارجا المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار لإعادته الى الحكومة من اجل بيان التزاماتها المالية المترتبة على الاتفاقية قبل التصويت عليها.

وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من أجل تطبيق قواعد الشفافية في تسوية منصفة للمنازعات في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وأكمل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز اجراءات قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.

وفي شأن مناقشات النواب بخصوص الاوضاع العامة، طالبت المداخلات بتحديد موعد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب لبحث ملفات السيادة الوطنية والوجود الامريكي في العراق اضافة الى المطالبة بإستضافة وزير الخارجية لمناقشة اداء الوزارة بِشأن عملها في اختيار السفراء.

ووجه حسن الكعبي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق تتألف من لجان النزاهة والعمل ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الشكاوى بوجود عمليات ابتزاز من قبل عصابات تحاول الاستحواذ على الفضاءات الخدمية في مجمع شارع حيفا والصالحية.

وطالبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير الحداد بزيادة عدد ايام دوام طلاب السادس اعدادي ثلاثة ايام بدلا عن يوم واحد في الاسبوع لمساعدة الكوادر التربوية بإكمال المنهاج، فضلا عن الدعوة الى استضافة وزير الصحة ونقيب الاطباء لبحث مسألة ارتفاع اسعار الادوية والتحاليل الطبية التي تثقل كاهل المواطنين.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 17/12/2020

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

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