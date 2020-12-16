2020/12/16 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت السلطات الصحية التركية اليوم الأربعاء تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 17121.

كما رصدت وزارة الصحة 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.

يذكر أن الحكومة كانت فرضت حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).