إنهيار جزئي لجسر جنوب البصرة

2020/12/16 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعرض جسر في جنوب محافظة البصرة الى إنهيار جزئي.

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