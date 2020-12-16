السفير القطري: مستعدون لدعم العراق بمشاريع بناء المدارس والمستشفيات

2020/12/16 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد السفير القطري لدى العراق خالد حمد السليطي استعداد بلاده دعم العراق في بناء المدارس والمستشفيات.

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