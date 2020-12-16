بريطانيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/16 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت السلطات الصحية البريطانية، تسجيل 25161 إصابة و612 وفاة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت السلطات في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1913277، فيما إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 76287.

المصدر: RT

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