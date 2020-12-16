صالح والعبادي يناقشان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنزاهة الانتخابات المقبلة

2020/12/16 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقش رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع رئيس الوزراء، الأربعاء، مع رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنزاهة الانتخابات المقبلة. وذكر بيان لمكتب العبادي تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أن الأخير استقبل في مكتبه رئيس الجمهورية برهم صالح . وشهد اللقاء وفقا للبيان “بحث مجمل الاوضاع التي يشهدها البلد، واهمية …

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