دولة الفوضى والشقاوات - مازن الحسوني

2020/12/16 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني تريد حكومة الفساد والمحاصصة أيهام الناس بأن الأنتخابات المزمع أقامتها في العام القادم ستكون نزيهة وديمقراطية رغم أنهم قاموا بعدة أنتخابات لم تكن فيها اية نزاهة أو ديمقراطية.السبب يعود لأنهم يفصلون هذه الأنتخابات على مقاسهم ومقاس من يشاركهم باعمالهم التخريبية.أن أبسط أنسان يدرك بأن هذا مجرد كلام يراد به تسويق هذه القوى الفاسدة لتحكم البلد من جديد للفترة القادمة .وهنا سأتحدث عن نموذجين ساطعي ......





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