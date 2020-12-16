التربية تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات الأهلية غير المجازة

2020/12/16 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة التربية، الأربعاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات التعليمية الأهلية غير المجازة. وقالت الوزارة في كتاب اعمام “تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المؤسسات الأهلية غير المجازة”، مبينة أنه “على المعاهد الاهلية المجازة رسميا الالتزام بقرارات خلية الأزمة”. وأضاف، أن “هناك مدارس أهلية تقوم بتدريس …

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