محدث.. النفط يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي بعد بيانات المخزونات

2020/12/16 | 22:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

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