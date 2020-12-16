الاحتياطي الفيدرالي يرفع توقعاته لأداء الاقتصاد الأمريكي

2020/12/16 | 22:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لأداء الاقتصاد الأمريكي ومعدل التضخم في العام المقبل، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

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